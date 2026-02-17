Πυρκαγιά στην Καταλωνία προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση των πυροσβεστικών αρχών αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι αρχές εκτιμούν ότι όλα τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι, ενώ ορισμένοι ενδέχεται να ήταν ανήλικοι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, πόλη 21.000 κατοίκων στην περιοχή Οσόνα, βόρεια της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των πυροσβεστών, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, εγκλωβίζοντας όσους βρίσκονταν μέσα.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τα θύματα δεν κατάφεραν να διαφύγουν από την αποθήκη. Η καταλανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων αναμενόταν να ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης, καθώς μερικά από τα πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα, δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών.