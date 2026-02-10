Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 13 ακόμη ατόμων. Την είδηση επιβεβαίωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Μάρτυρες που εργάζονται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, ανέφεραν ότι εντόπισαν ένα πτώμα στο σημείο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, η λειτουργία του διυλιστηρίου δεν επηρεάστηκε σημαντικά.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου διευκρίνισε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Επίθεση σε βυτιοφόρα στην Ερμπίλ

Παράλληλα, νέα μυστηριώδης επίθεση σημειώθηκε σε φορτηγά βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα προς την πόλη Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ.

Το περιστατικό, που συνέβη στις 29/11/2025, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Το υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε την επίθεση σε “ταραξίες”, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με ρουκέτες στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ.

Η προηγούμενη αυτή επίθεση είχε οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής και σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα.