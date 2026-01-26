Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε το Ιράκ κατά οποιασδήποτε επαναπροσέγγισης με το Ιράν, υπό το φως της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Νούρι αλ Μάλικι, που υποστηρίζεται από σιιτικά κόμματα φιλικά προς την Τεχεράνη.

Ο Νούρι αλ Μάλικι, σημαντική φυσιογνωμία της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής στο Ιράκ, εξασφάλισε την υποστήριξη της κυριότερης σιιτικής συμμαχίας, του Πλαισίου Συνεργασίας, που κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και διατηρεί σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Κατά τηλεφωνική επικοινωνία με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη κυβέρνηση του Ιράκ θα καταστεί δύναμη σταθερότητας, ευημερίας και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε το Ιράκ να αποφύγει οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση με το Ιράν, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ Μάλικι, που υποστηρίζεται από σιιτικά κόμματα προσκείμενα στην Τεχεράνη, αναμένεται να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο Μάλικι, ιστορική μορφή της μεταπολεμικής πολιτικής σκηνής του Ιράκ, εξασφάλισε την υποστήριξη της κυριότερης σιιτικής συμμαχίας της χώρας, του Πλαισίου Συνεργασίας. Η συμμαχία αυτή διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη κυβέρνηση θα καταστήσει το Ιράκ «δύναμη σταθερότητας, ευημερίας και ασφάλειας» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, «ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε ότι μια κυβέρνηση ελεγχόμενη από το Ιράν δεν θα μπορούσε να θέσει τα συμφέροντα του Ιράκ σε προτεραιότητα, να το κρατήσει εκτός περιφερειακών συγκρούσεων και να προωθήσει μια αμοιβαία επωφελή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι γεωπολιτικές συνέπειες για το Ιράν

Η πιθανή ανάδειξη κυβέρνησης φιλικής προς το Ιράν στο Ιράκ θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την Τεχεράνη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει κλονιστεί από τις μαζικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, οι οποίες καταπνίγηκαν με σκληρή καταστολή και χιλιάδες νεκρούς. Παράλληλα, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ιράν δέχθηκε πλήγματα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ενώ είδε συμμάχους του στην περιοχή να αποδυναμώνονται ή να ανατρέπονται.

Η στάση της Ουάσιγκτον

Πηγή της ιρακινής πολιτικής σκηνής ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική διπλωματία εξέφρασε «την αρνητική άποψή της για προηγούμενες κυβερνήσεις υπό τον πρώην πρωθυπουργό Μάλικι».

Σε επιστολή τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει «δικές της, κυρίαρχες αποφάσεις» σχετικά με την επόμενη ιρακινή κυβέρνηση, με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή των ηγετών ανήκει στους Ιρακινούς.

Η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί σημαντικό μοχλό πίεσης στο Ιράκ, καθώς ελέγχει μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών εσόδων της χώρας βάσει συμφωνίας του 2003, μετά τη στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο σημερινός πρωθυπουργός Σουντάνι, που ανέλαβε το 2022, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ουάσιγκτον περιορίζοντας τις επιθέσεις σιιτικών ενόπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιθυμεί να δει τις οργανώσεις αυτές να ενισχύονται εκ νέου.