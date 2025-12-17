Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός πανεθνικού δικτύου «κλιματικών καταφυγίων» για την προστασία του πληθυσμού από τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία βιώνει πιο παρατεταμένους καύσωνες το καλοκαίρι και έντονες βροχοπτώσεις το φθινόπωρο, φαινόμενα που αποδίδονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. «Ορισμένα καλοκαίρια, δεν μιλάμε πλέον για κύματα καύσωνα αλλά για ένα κύμα, διαρκείας», δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, περιγράφοντας μια «νέα πραγματικότητα» με «καταστροφικές ξηρασίες» που εμφανίζονται ολοένα συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «πριν από το επόμενο καλοκαίρι θα εγκαινιάσουμε ένα εθνικό δίκτυο κλιματικών καταφυγίων», επισημαίνοντας πως στόχος είναι «να τεθούν τα δημόσια κτίρια στη διάθεση των πολιτών» σε περιόδους ακραίας ζέστης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία τέτοιων καταφυγίων στις πιο ευάλωτες συνοικίες, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένα ποσά ή αριθμούς.

Συντονισμός με τις περιφέρειες

Ο σοσιαλιστής ηγέτης τόνισε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις περιφερειακές αρχές που έχουν ήδη αναπτύξει ανάλογες πρωτοβουλίες, όπως στη Χώρα των Βάσκων και την Καταλονία. Στην Ισπανία, το αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης δίνει στις περιφέρειες την ευθύνη για τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων των κλιματικών κρίσεων.

Η Βαρκελώνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας, συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες πόλεις που διαθέτουν ήδη δίκτυο κλιματικών καταφυγίων, τα οποία λειτουργούν κυρίως σε βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλα κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια.

Ακραίες θερμοκρασίες και απώλειες ζωών

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκε ως ένα από τα πιο θερμά στην ιστορία της Ισπανίας, με μέση θερμοκρασία 24,2°C, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet. Από τις 16 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 3.832 θάνατοι αποδόθηκαν στη ζέστη, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.