Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της για δυναμική στήριξη της ομάδας.

Με ανάρτησή της στα social media, τόνισε τη σημασία της παρουσίας και της φωνής του κόσμου στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τροπαίου, στέλνοντας το μήνυμα: «Μείνετε στο πλευρό μας. Φωνάξτε δυνατά. Παλέψτε μαζί μας.».

Αναλυτικά το μήνυμα:

Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens.

Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας της δώσουμε ένα επιπλέον «σπρώξιμο» μέσα από τη δύναμη της φωνής μας, καθώς δίνει τη μεγάλη μάχη για το τρόπαιο της EuroLeague!

Μείνετε στο πλευρό μας. Φωνάξτε δυνατά. Παλέψτε μαζί μας.