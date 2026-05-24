Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague έφτασε, με το Τ-Center να φιλοξενεί τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00). Πρόκειται για τον πέμπτο τελικό μεταξύ των δύο ομάδων στη διοργάνωση, σε μια βραδιά όπου το ενδιαφέρον ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης στρέφεται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, το «παρών» στην Αθήνα αναμένεται να δώσει και ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Όπως αναφέρει η «AS», ο 79χρονος επιχειρηματίας ταξιδεύει προς τη χώρα μας για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στη μακρά λίστα επιτυχιών του στον σύλλογο, στον οποίο βρίσκεται στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας εδώ και 26 χρόνια, έχοντας την ευθύνη τόσο του ποδοσφαιρικού όσο και του μπασκετικού τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2023, όταν περίμενε την ολοκλήρωση των ημιτελικών πριν ταξιδέψει για τον τελικό του Final Four στο Κάουνας. Εκείνη τη χρονιά, η Ρεάλ είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Πέρεθ να επισκέπτεται το ξενοδοχείο της ομάδας πριν τον αγώνα για να εμψυχώσει τους παίκτες και στη συνέχεια να πανηγυρίζει μαζί τους στα αποδυτήρια μετά τη νίκη.