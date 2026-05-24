Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague στο T-Center, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, πάνω από 30 φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» έμειναν εκτός του Telekom Center Athens έχοντας νόμιμο εισιτήριο.

Συνεχίζεται το χάος με τα εισιτήρια από την EuroLeague, με φιλάθλους να μεταβαίνουν στο γήπεδο, επιχειρώντας να μπουν μέσα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να μείνουν πάνω από 30 οπαδοί εκτός ΟΑΚΑ, αναμένοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή, μια ευκαιρία να δουν το ματς από κοντά.