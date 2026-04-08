Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προσδιορίσει πιθανούς στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης.

Όπως επισημάνθηκε, ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του λιβανικού, αποτελεί βασικό στοιχείο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «σφαγή» κατά τις τελευταίες επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας. Η Βηρυτός υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ έχει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση», καταδικάζοντας την ένταση που επικρατεί στα σύνορα.