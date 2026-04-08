Ο Πρόεδρος Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «σφαγή» κατά τις τελευταίες επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας. Η Βηρυτός υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ έχει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση», καταδικάζοντας την ένταση που επικρατεί στα σύνορα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου γνωστοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και περίθαλψης των θυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τις «μεγαλύτερες επιθέσεις» από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στο Λίβανο, με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε κωμοπόλεις και πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το BBC.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Avichay Adraee, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «μέσα σε 10 λεπτά και σε διάφορες περιοχές ταυτόχρονα» ο στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις «στοχεύοντας περίπου 100 αρχηγεία και στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο IDF θα «εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία» και θα συνεχίσει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε τις επιδρομές χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν αναφορές για μεγάλο αριθμό θυμάτων σε ολόκληρο τον Λίβανο. Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί, ενώ πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τις αεροπορικές επιθέσεις.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, τον νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Επισημαίνεται ότι, οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο χαρακτηρίζονται από διεθνή μέσα ως «άνευ προηγουμένου», με αναλυτές να επισημαίνουν ότι το εύρος και η ένταση των επιχειρήσεων θυμίζουν γεγονότα του 1982.

Ανταποκρίτρια του Al Jazeera στον Λίβανο αναφέρει ότι:«Πρόκειται πραγματικά για κάτι άνευ προηγουμένου, ίσως από το 1982 και την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο εκείνη την εποχή. Σε διάστημα 10 λεπτών πραγματοποιήθηκαν 100 αεροπορικές επιδρομές, πολλές από τις οποίες στόχευαν περιοχές στη Βηρυτό που παραδοσιακά δεν θεωρούνταν ότι είχαν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ».