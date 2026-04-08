Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ναυτικής δύναμης για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή στην περιοχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο». Πηγές της Συμμαχίας σημείωσαν πως «υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της οργάνωσης αυτής της αποστολής από την πλευρά του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Handelsblatt, οι διαπραγματεύσεις για τη συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη μορφή και τη σύνθεσή της.

Συναντήσεις και πολιτικές ζυμώσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στόχος της συνάντησης είναι να επιδιωχθεί λύση στη διαμάχη μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, «τα πλεονεκτήματα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η Συμμαχία θα αποδείκνυε στις ΗΠΑ ότι εξακολουθεί να έχει αξία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μία από τις προτάσεις που συζητούνται είναι η αποστολή να ξεκινήσει αρχικά ως «συνασπισμός των προθύμων» και στη συνέχεια, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, να ενταχθεί στις επίσημες δομές διοίκησης της Συμμαχίας