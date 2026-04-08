Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μια «κοινή επιχείρηση» στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη ετοιμάζεται να επιβάλει τέλη διέλευσης από 1 έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο που διέρχεται από την περιοχή.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το Ιράν συμφώνησε σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων και στην επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό εξέταση από τις δύο πλευρές ένα ειρηνευτικό σχέδιο δέκα σημείων. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Μέσης Ανατολής που επικαλείται το Associated Press, η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει διόδια έως και 1 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο που θα περάσει από τα Στενά κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα των διοδίων, δηλώνοντας στο ABC: «Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια και από πολλές άλλες πλευρές». Πρόσθεσε ακόμη: «Είναι ένα όμορφο πράγμα».