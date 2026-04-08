Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μια «κοινή επιχείρηση» στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη ετοιμάζεται να επιβάλει τέλη διέλευσης από 1 έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο που διέρχεται από την περιοχή.
Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα των διοδίων, δηλώνοντας στο ABC: «Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια και από πολλές άλλες πλευρές». Πρόσθεσε ακόμη: «Είναι ένα όμορφο πράγμα».