Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε περίπου 100 πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν μέσα σε μόλις δέκα λεπτά και ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, πλήττοντας περίπου 100 φυλάκια διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, λιβανική πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το τελευταίο κύμα βομβαρδισμών είναι το σφοδρότερο που έχει δεχθεί ο Λίβανος από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις αρχές του περασμένου μήνα.

Η πρωτεύουσα Βηρυτός συγκλονίστηκε από συνεχείς εκρήξεις, ενώ πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό. Ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε σε πυκνοκατοικημένη συνοικία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters περιέγραψαν σκηνές χάους, με αιμόφυρτους και τραυματισμένους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και να κατευθύνονται προς τα κοντινότερα νοσοκομεία για βοήθεια.