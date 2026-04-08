Το Ιράν ενδέχεται να προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη (09.04) ή την Παρασκευή (10.04), σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πρακτορείο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την επικείμενη συνάντηση Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο Πακιστάν.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως, εφόσον υπάρξει συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν «περιορισμένα, υπό έλεγχο του Ιράν». Το άνοιγμα αυτό θα γίνει με αυστηρούς όρους ασφαλείας και συντονισμό από τις ιρανικές αρχές.

Όπως πρόσθεσε, «ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία». Παράλληλα τόνισε ότι, αν και η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, προειδοποίησε πως το Ιράν δεν διστάζει να επιστρέψει στη σύγκρουση, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (08.04.2026), οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνονταν να τηρούν τη δέσμευσή τους για προσωρινή παύση της καταστροφικής αεροπορικής εκστρατεία, η οποία είχε πλήξει εκατοντάδες ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων επιχειρήσεων.