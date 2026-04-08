Το ιρανικό καθεστώς φέρεται να σχεδιάζει την επιβολή τέλους από 1 έως και 2 εκατ. δολαρίων για κάθε πλοίο που θα διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσουν προσωρινά για δύο εβδομάδες, όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το Ιράν αποδέχθηκε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων και την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα δεκασημείο ειρηνευτικό σχέδιο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς όροι της συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Sky News το πρωί της Τετάρτης πως «πρόκειται για πολύ καλά σημεία – και τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο πλήρους διαπραγμάτευσης. Αν δεν είναι καλή συμφωνία, μπορούμε πολύ εύκολα να επιστρέψουμε αμέσως σε αυτήν».

Την ίδια ώρα, ανώνυμος περιφερειακός αξιωματούχος ανέφερε στο Associated Press ότι το Ιράν επιδιώκει να επιβάλει διόδια έως και 1 εκατ. δολάρια στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά κατά τη διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή». Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν.

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε πως «ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία», επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία στην περιοχή παραμένει εύθραυστη. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Φυσικά και προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».

Με βάση το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να αποδεχθούν τον συνεχιζόμενο έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά, να αναγνωρίσουν το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, να άρουν όλες τις κυρώσεις, να καταβάλουν αποζημιώσεις και να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την περιοχή.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα χρησιμοποιηθούν από το Ιράν για την ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση που διήρκεσε εβδομάδες.