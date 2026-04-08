Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς χαρακτήρισε σήμερα την πρόσφατη εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ως ένα «σημαντικό βήμα» προς τη μείωση της αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, «η κατάπαυση του πυρός που βασίστηκε σε ιρανική πρόταση και έγινε δεκτή από τον Τραμπ είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή».

Η Χαμάς τόνισε ακόμη ότι «η βούληση ελεύθερων λαών, που είναι έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, θριάμβευσε», υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στην Τεχεράνη, με την οποία διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργασία.

Η οργάνωση, που ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας πως η εκεχειρία ενισχύει τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην αμερικανική κυριαρχία στην περιοχή.