Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) διαμήνυσαν ότι παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, δηλώνοντας πως «κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη» παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Όπως υποστήριξαν, δεν «εμπιστεύονται» τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω του καναλιού τους στο Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν «αν ο εχθρός επαναλάβει τους λανθασμένους υπολογισμούς του». Τόνισαν πως παραμένουν σε επιφυλακή απέναντι σε κάθε πιθανή πρόκληση.

Τέλος, σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα σε υψηλότερο επίπεδο».