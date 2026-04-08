Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου διαβεβαιώνει σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλεί με δασμούς 50% όποια χώρα προμηθεύει με όπλα την Τεχεράνη. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου […]