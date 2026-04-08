- Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ: Το παρασκήνιο της συμφωνίας
- Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου διαβεβαιώνει σε νέα ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλεί με δασμούς 50% όποια χώρα προμηθεύει με όπλα την Τεχεράνη.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου που πρότειναν οι ΗΠΑ στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί
- Κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ – Ιράν: Τα 10 σημεία του σχεδίου – Τι περιλαμβάνουν
- Χτυπήθηκε το διυλιστήριο πετρελαίου Lavan του Ιράν μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ
- Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
- Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν να δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στην αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου αναμένεται να περάσουν δεκάδες πλοία.
- Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ωστόσο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο.
- Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον περιορισμό της ιρανικής απειλής.
- Διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο κρατών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, με το Ιράν να υποβάλλει σχέδιο δέκα σημείων που προβλέπει σύμφωνο μη επίθεσης, συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου και άρση όλων των κυρώσεων.
- Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Ιράκ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός, με τη Βαγδάτη να καλεί σε σοβαρό διάλογο.
- Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν πανηγύρισε στην Τεχεράνη, με ρεπόρτερ να κρίνει ότι ο Τραμπ υποκλίθηκε στο Ιράν.
- Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 15% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία σημείωσαν άνοδο.
