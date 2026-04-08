Ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα ύστερα από βομβαρδισμό, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, βίντεο από την πληγείσα περιοχή δείχνουν εκτεταμένα ερείπια και καταστροφές σε μεγάλη ακτίνα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Χεζμπολάχ υπογράμμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες –σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου– έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.165 άλλων.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το σιιτικό κίνημα.