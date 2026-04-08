Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στην αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου αναμένεται να περάσουν δεκάδες πλοία. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι δύο χώρες κατέληξαν σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, μόλις μία ώρα πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν να αποσυμφορηθεί η κίνηση (των πλοίων) στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα εξασφαλισθούν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία της ανοικοδόμησης», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμφωνία ανοίγει δρόμο για οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει πως ο ασφαλής διάπλους των στενών θα διασφαλιστεί «μέσω ενός συντονισμού με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά ζητήματα».

Στο ίδιο μήνυμα του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα είμαστε εκεί για να βεβαιωθούμε πως όλα πηγαίνουν καλά».

Ο τόνος του προέδρου εμφανίστηκε αισθητά πιο θετικός σε σύγκριση με τις προηγούμενες σκληρές δηλώσεις του. «Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.