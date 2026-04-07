Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ τόνισε απόψε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια», μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού ενός ολόκληρου πολιτισμού.

«Η κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει τα αναγκαία μέτρα για όλα τα σενάρια», υπογραμμίζει ο Αρέφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», εφόσον εκπνεύσει το τελεσίγραφό του για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου.