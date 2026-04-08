- Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν να δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί.
- Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ωστόσο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο.
- Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον περιορισμό της ιρανικής απειλής.
- Διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο κρατών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, με το Ιράν να υποβάλλει σχέδιο δέκα σημείων που προβλέπει σύμφωνο μη επίθεσης, συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου και άρση όλων των κυρώσεων.
- Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Ιράκ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός, με τη Βαγδάτη να καλεί σε σοβαρό διάλογο.
- Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν πανηγύρισε στην Τεχεράνη, με ρεπόρτερ να κρίνει ότι ο Τραμπ υποκλίθηκε στο Ιράν.
- Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 15% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία σημείωσαν άνοδο.
Καλιφόρνια: πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που προσπάθησε να εμβολίσει αξιωματικό
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έφτασε και το FBI
Ιράν: Ο αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ λέει πως η χώρα του είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια μετά τις απειλές Τραμπ
Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ τόνισε απόψε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια», μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού ενός ολόκληρου πολιτισμού.
Ο Τραμπ λαμβάνει σοβαρά το αίτημα του πρωθυπουργού του Πακιστάν για διορία δύο εβδομάδων – Θετικό το Ιράν
Ο Λευκός Οίκος, λίγα μόλις λεπτά μετά την έκκληση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, για διορία δύο εβδομάδων ώστε να μεσολαβήσει για να τερματιστεί ο πόλεμος απάντησε πως ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο και θα απαντήσει σύντομα. Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει […]
Γαλλία: Ο ΥΠΕΞ Μπαρό ελπίζει ο Τραμπ να μην υλοποιήσει την απειλή του κατά του Ιράν
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει ο Αμερικανός προεδρος να μην υλοποιήσει τις τελευταίες απειλές του κατά του Ιράν.
Πρωθυπουργός του Πακιστάν προς Τραμπ: «Δώστε μου δύο εβδομάδες να τερματίσω τον πόλεμο»
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία για τη συμφωνία με το Ιράν και παράλληλα κάλεσε την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Όπως τόνισε, οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και εμφανίζουν θετικά σημάδια που […]