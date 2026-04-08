  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν να δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί.
  • Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ωστόσο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο.
  • Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον περιορισμό της ιρανικής απειλής.
  • Διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο κρατών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, με το Ιράν να υποβάλλει σχέδιο δέκα σημείων που προβλέπει σύμφωνο μη επίθεσης, συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου και άρση όλων των κυρώσεων.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Ιράκ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός, με τη Βαγδάτη να καλεί σε σοβαρό διάλογο.
  • Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν πανηγύρισε στην Τεχεράνη, με ρεπόρτερ να κρίνει ότι ο Τραμπ υποκλίθηκε στο Ιράν.
  • Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 15% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία σημείωσαν άνοδο.

