Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια όταν πληροφορήθηκε ότι η συμφωνία με το Ιράν είχε ήδη οριστικοποιηθεί σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση ή να ζητηθεί η γνώμη του.

Όπως αναφέρουν μεσολαβητές και πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε επίσημα στις διαπραγματεύσεις, «δεν έμεινε ικανοποιημένο» από την εξέλιξη αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε μια προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι, παρά τη συμφωνία με το Ιράν, οι χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα συνεχιστούν.

White House press secretary Karoline Leavitt tells me Lebanon is not part of the ceasefire agreement with Iran — Barak Ravid (@BarakRavid) April 8, 2026

Αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν την Παρασκευή για συνομιλίες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Το Ιράν δεν θα πάει στις συνομιλίες στο Πακιστάν αν δεν υπάρξει εκεχειρία και στον Λίβανο

Το Ιράν και Λίβανος βρίσκονται στο επίκεντρο νέας διπλωματικής έντασης, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να έχει ενημερώσει περιφερειακούς διαμεσολαβητές ότι η συμμετοχή της στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ εξαρτάται από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να ανακαλέσει την απόφασή του για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως αναφέρεται, προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, εφόσον οι ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Λιβάνου και του Ιράν συνεχιστούν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη New York Post ότι απευθείας συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν «πολύ σύντομα». Ο ίδιος ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να μην παραστεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του στο Axios, ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ μετέφερε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

Παράλληλα, ρεπόρτερ του PBS ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό, σημειώνοντας πως η εκεχειρία δεν καλύπτει τον Λίβανο. Στην ερώτηση γιατί, απάντησε: «Εξαιτίας της Χεζμπολάχ».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ έχει σταματήσει, μετά την «παραβίαση της εκεχειρίας» από το Ισραήλ. Παράλληλα, το ιρανικό ναυτικό προειδοποίησε ότι θα πλήξει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά χωρίς άδεια της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ότι η θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή. Όπως αναφέρθηκε, «κάθε σκάφος που θα επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί».