Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, άσκησε κριτική στη Βρετανία και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ισραήλ.

Ο υπουργός Αμυνας τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον οφείλουν να εξετάσουν το παράδειγμα του Ισραήλ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη στρατιωτική του συνεισφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Αρχικά, ο Χέγκσεθ ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη στάση του, χαρακτηρίζοντάς το «γενναίο, ικανό και πρόθυμο σύμμαχο» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

⚡️Hegseth: Our so-called allies saw what real capability looks like. They should take some notes. pic.twitter.com/mq0ORjLBVX — The World Times (@worldtimes4u) April 8, 2026

«Προς τους Ισραηλινούς συμμάχους μας, σας ευχαριστούμε που είστε ένας γενναίος, ικανός και πρόθυμος σύμμαχος σε αυτό το πεδίο μάχης. Ο υπόλοιπος κόσμος και οι υπόλοιποι λεγόμενοι σύμμαχοί μας είδαν πώς μοιάζουν οι πραγματικές δυνατότητες. Θα πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορές στην εκεχειρία και την επιχείρηση Epic Fury

Σε σχόλιά του για την εκεχειρία, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Το Ιράν ικέτευσε γι’ αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη».

«Η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ακόμη ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι «με κάθε κριτήριο, αποδεκάτισε τον στρατό του Ιράν και τον κατέστησε ανίκανο για μάχιμη δράση για τα επόμενα χρόνια».

Η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν

Ο Χέγκσεθ αναγνώρισε την εναπομείνασα στρατιωτική ικανότητα του Ιράν, αλλά την υποβάθμισε, λέγοντας: «Ό,τι λίγο τους έχει απομείνει, θαμμένο σε καταφύγια, είναι το μόνο που θα έχουν».

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε επίσης ότι:«Μπορούν ακόμη να πλήξουν στόχους, το γνωρίζουμε» «Η δομή διοίκησης και ελέγχου τους έχει αποδεκατιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν και να συντονιστούν, οπότε μπορεί να επιχειρήσουν μεμονωμένα πλήγματα εδώ και εκεί, αλλά αυτό θα ήταν πολύ, πολύ απερίσκεπτο».

Αναφορά στα πυρηνικά και τη στάση των ΗΠΑ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε, επιπλέον, ότι οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό το οποίο το Ιράν «δεν θα έπρεπε να διαθέτει» θα απομακρυνθεί βάσει των όρων της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε, αν και η Τεχεράνη δεν έχει αναφέρει τον συγκεκριμένο όρο στις δικές της επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:«Σύμφωνα με τους όρους, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό… δεν θα έπρεπε να έχουν, θα απομακρυνθεί», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Ο πρόεδρος ήταν σαφής από την αρχή δεν θα υπάρξουν ιρανικά πυρηνικά όπλα. Τελεία και παύλα. Άλλοι πρόεδροι το είπαν. Ο πρόεδρος Τραμπ το έκανε».