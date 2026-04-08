Το Κατάρ κινητοποιεί μηχανικούς και εργάτες με στόχο την επανέναρξη της παραγωγής στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, της Qatar Energy, μετά την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας επιτρέπει περιορισμένη δραστηριότητα στην εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, η οποία υποβάλλεται στην απαραίτητη συντήρηση εν όψει της προγραμματισμένης επανεκκίνησης. Πηγές που επικαλείται το Bloomberg ανέφεραν ότι κάποια παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει εκ νέου τις επόμενες ημέρες, αν και δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής.

Η επιστροφή σε επίπεδα σημαντικής παραγωγής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαιτήσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που παραμένει κρίσιμο για την πλήρη αποκατάσταση των εξαγωγών.

Η κρίση εφοδιασμού και οι ζημιές στο Ρας Λαφάν

Το Ρας Λαφάν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου, προκαλώντας παγκόσμια κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Οι ζημιές από πυραυλική επίθεση τον περασμένο μήνα αφαίρεσαν το 17% της ετήσιας εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ για έως και πέντε χρόνια.

Η επανεκκίνηση άλλων τμημάτων της τεράστιας εγκατάστασης θεωρείται σημαντικό ορόσημο, καθώς το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 77 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως.

Αντίδραση των αγορών και διεθνείς εξελίξεις

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν μετά την είδηση, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 20%, κοντά στα 43 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πριν ισορροπήσουν γύρω στα 44 ευρώ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δύο δεξαμενόπλοια LNG φορτωμένα με καύσιμα του Κατάρ εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους να περάσουν από τα Στενά Ορμούζ καθώς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδεια από Ιρανούς αξιωματούχους.

Τέλος, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς. Και οι δύο πλευρές έχουν επισημάνει τους λόγους για τους οποίους δεν έχει επιτευχθεί πλήρης συμβιβασμός.