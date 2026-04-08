Το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός και παράλληλες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισλαμαμπάντ, έπειτα από έντονες διπλωματικές πιέσεις και παρέμβαση της Κίνας.

Η Τεχεράνη θέτει ως βάση συζητήσεων ένα σχέδιο 10 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει άμεσο τέλος του πολέμου.

Οι βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο ως βάση διαπραγμάτευσης. Μεταξύ των βασικών όρων περιλαμβάνονται:

Δέσμευση για μη επιθετικότητα

Ο έλεγχος του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ

Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περπεριοχή

Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Το ζήτημα του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς λεπτομέρειες για το πώς η εκεχειρία θα επηρεάσει το μέτωπο στον νότιο Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε σύγκρουση με ισραηλινές δυνάμεις.

Εάν ο Λίβανος εξαιρεθεί από το πλαίσιο της εκεχειρίας, ενδέχεται να αυξηθούν οι πιέσεις προς τη Χεζμπολάχ, η οποία αντιμετωπίζει εσωτερική κριτική ότι εμπλέκει τη χώρα σε πολεμικές συγκρούσεις για λογαριασμό του Ιράν.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ενεργεί για την υπεράσπιση του Λιβάνου απέναντι στο Ισραήλ, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024.