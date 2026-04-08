Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε διάγγελμα προς τους πολίτες του Ισραήλ, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και στη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν.

Στο μήνυμά του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ιράν είναι μια αδύναμη χώρα και ότι αναγκάστηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ». Με τη δήλωση αυτή, επιδίωξε να υπογραμμίσει τις πιέσεις που, όπως είπε, δέχεται η Τεχεράνη στη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη χώρα, είτε μέσω μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας είτε μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών ενεργειών».

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η προοπτική ειρήνης στην περιοχή εξαρτάται από την πλήρη απομάκρυνση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Υπογράμμισε πως το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο πυρηνικής απειλής.

Ακόμη, ο Νετανιάχου σημείωσε πως «το Ιράν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους στόχους του, ακόμη και στον Λίβανο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιρανική επιρροή στην περιοχή έχει περιοριστεί σημαντικά.

«Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος. Έχουμε ακόμα στόχους να επιτύχουμε, είτε μέσω συμφωνίας είτε συνεχίζοντας τις μάχες», σημείωσε ο πρωθυπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν θα περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τονίζοντας πως το Ισραήλ θα «συνεχίσει να τους επιτίθεται».

Aναφερόμενος στο ζήτημα της εκεχειρίας, ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι η σχετική συμφωνία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε επίσης πως το Τελ Αβίβ δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, Ισραήλ «είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις μάχες ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως «το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη».

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ», ανέφερε ακόμη ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα της χώρας του απέναντι σε κάθε απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έχει πλήξει το πυραυλικό πρόγραμμα και τους πυρηνικούς στόχους του Ιράν, γεγονός που –όπως είπε– έχει θέσει τη χώρα αυτή «χρόνια πίσω».