Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση άνω του 15% τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη δήλωσε πως είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ». Οι εξελίξεις αυτές ανακούφισαν τις αγορές, προκαλώντας άνοδο στους ασιατικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 15,40%, διαμορφούμενη στα 99,55 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε πτώση 15,03%, φτάνοντας στα 92,85 δολάρια το βαρέλι.

Οι δύο βασικές ποικιλίες πετρελαίου υποχώρησαν έτσι κάτω από το όριο των 100 δολαρίων, μέσα σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου οι συγκρούσεις συνεχίζονται για περισσότερο από πέντε εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον δείκτη Nikkei του χρηματιστηρίου του Τόκιο να ενισχύεται κατά 4% και τον Kospi της Σεούλ να σημειώνει άνοδο 5,94%.