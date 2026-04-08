Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε τη διακοπή της διέλευσης πετρελαιοφόρων από το Στενό του Ορμούζ, ως απάντηση στα εκτεταμένα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αναδεικνύοντας την εύθραυστη φύση της συμφωνίας και την αβεβαιότητα που συνεχίζει να κυριαρχεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η διέλευση των δεξαμενόπλοιων ανεστάλη μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν δεκάδες θανάτους στον Λίβανο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Τεχεράνη είχε επιτρέψει τη διέλευση δύο πλοίων χωρίς προβλήματα, γεγονός που δημιούργησε προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, η νέα κλιμάκωση ανέτρεψε το κλίμα, επαναφέροντας τον κίνδυνο διαταραχών σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη.

Παράλληλα, το Ιράν κατήγγειλε παραβιάσεις της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εντός της επικράτειάς του, συμπεριλαμβανομένης μιας διύλισης στο νησί Λαβάν, καθώς και για την αναχαίτιση drone. Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για «ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το γεωπολιτικό ρίσκο, οι αγορές εμφανίζονται αξιοσημείωτα ανθεκτικές.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να υποχωρούν, αντανακλώντας την αρχική αισιοδοξία που προκάλεσε η ανακοίνωση της εκεχειρίας. Το Brent καταγράφει σημαντική πτώση, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το αμερικανικό αργό, με απώλειες που ξεπερνούν το 13% και 16% αντίστοιχα σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά.

Την ίδια στιγμή, τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά. Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες σημειώνουν ισχυρά κέρδη, με τον Nasdaq να ηγείται της ανόδου και τον Dow Jones και τον S&P 500 να ακολουθούν.

Η αποκλιμάκωση των προσδοκιών για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, λόγω χαμηλότερων ενεργειακών πιέσεων, ενισχύει το θετικό κλίμα.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία των εξελίξεων στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ δεν εντάσσονται στη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν.

Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει την εικόνα μιας αποσπασματικής αποκλιμάκωσης, όπου διαφορετικά μέτωπα παραμένουν ενεργά.

Παρά την πρόσκαιρη αισιοδοξία των αγορών, η ναυτιλιακή κοινότητα διατηρεί επιφυλάξεις.

Πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υψηλού κινδύνου, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της εμπορικής ροής θεωρείται απίθανη στο άμεσο μέλλον.

Η διαχείριση των εκατοντάδων πλοίων που παραμένουν στην περιοχή και η διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις.