Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα επίθεση στον Λίβανο και συγκεκριμένα στη Βηρυτό, παρά τη συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Οι IDF επιβεβαίωσαν την επίθεση με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι μέσα σε δέκα λεπτά ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρο τον Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης «Roaring Lion».

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion. The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including: •… — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η επίθεση είχε ως στόχο πάνω από 100 αρχηγεία της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων:

Τα κέντρα διοίκησης των μυστικών υπηρεσιών και τα κεντρικά αρχηγεία που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Υποδομές πυροβολικού και ναυτικών συστημάτων, υπεύθυνες για την εκτόξευση πυραύλων.

Δυνάμεις της “Radwan” και της Αεροπορικής Μονάδας – οι ελίτ μονάδες της Χεζμπολάχ».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα.

Σε νεότερη ανακοίνωση, το υπουργείο τόνισε ότι «η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης», υπογραμμίζοντας πως είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που κατευθύνονται προς τις πληγείσες περιοχές.