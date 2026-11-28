Η ερώτηση, όπως ακριβώς διατυπώνεται στον τίτλο, ήρθε και με βρήκε στο δοξαπατρί. Μου την έκανε μια καινούργια, μπριόζα φίλη. Μες στην καλή χαρά ήταν η γυναίκα, από ενδιαφέρον ρώτησε, εγώ είμαι η μουντρούχα. Τέλος πάντων, μου πήρε λίγα λεπτά να συνειδητοποιήσω την ερώτηση, μετά τραύλισα κάτι, αλλά πριν αρχίσω τις γραφικότητες τύπου «Είχατε και στο χωριό σας Θενκσγκίβινγκ;», ήρθε στον νου η φράση του Δημόκριτου που παρομοιάζει τον «ανεόρταστο βίο», μια ζωή δηλαδή χωρίς γιορτές και ευθυμία, με «μακράν οδόν απανδόκευτον», που σημαίνει ένα μακρύ ταξίδι χωρίς πανδοχείο, μια στάση για ξεκούραση.

Δεν έχω πρόβλημα με τις ξενόφερτες γιορτές. Από μια άποψη, και τα Χριστούγεννα ξενόφερτα είναι, πριν από καμιά εκατοπενηνταριά χρόνια υφίστατο μόνο ως θρησκευτική γιορτή, όχι ως κοινωνική. Ο Τίτος Πατρίκιος έλεγε σε μια αφήγησή του ότι στη δεκαετία του 1930, στην πλατεία Βικτωρίας, μαζεύονταν τα πιτσιρίκια της γειτονιάς έξω από το σπίτι ενός βιομηχάνου, για να δουν από το παράθυρο ένα από τα πρώτα χριστουγεννιάτικα δένδρα της Αθήνας. Ας γιορτάζουμε λοιπόν και το Χάλογουιν και το Θενκσγκίβινγκ· μακάρι σε λίγα χρόνια και την ιρλανδέζικη γιορτή του Αγίου Πατρικίου – μεγάλη η χάρη του. Τουλάχιστον, αυτές οι νεογιορτές δεν φέρουν το βάρος της μελαγχολίας που καλλιεργούν οι αναμνήσεις. Τότε που ζούσε ο μπαμπάς, που ζούσε η μαμά, που μας πηγαίναν στο Μινιόν. Ενώ με αυτές τις νιόφερτες γιορτές τι να αναπολήσουμε; Τις γαλοπούλες στο κτήμα στο Αϊντάχο πριν καταλήξουν στο θενκσγκιβινγκιάτικο τραπέζι ή τα trick or treat στο Μινιόν της Αλμπουκέρκη;

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Αυτό που μου προκαλεί έναν τοσοδούλη ψυχαναγκασμό είναι η περίοδος της αναμονής των Χριστουγέννων, που τα τελευταία χρόνια επιμηκύνεται με φρενήρη ρυθμό. Πριν από καμιά δεκαπενταετία, σχολιάζαμε με τη χαρακτηριστική βαλκάνια γκρίνια μας, το ότι η πόλη, από τα μέσα Νοεμβρίου, άρχιζε να μυρίζει Χριστούγεννα. Και τώρα, πριν ακόμη μπει ο Δεκέμβριος, η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχει πιάσει ταβάνι. Ακόμη κι εγώ, η ακαμάτρα, που έχω στολίσει δένδρο στις 26 Δεκεμβρίου – έτσι, για το καλό – ήδη νιώθω αποσυνάγωγη, επειδή δεν έχω κατεβάσει τα στολίδια απ’ το πατάρι.

Το φαινόμενο λέγεται Christmas Creep και οι ειδικοί του μάρκετινγκ το περιγράφουν ως τη μετατόπιση όλο και νωρίτερα της έναρξης της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Βολεύει, λένε, τα καταστήματα – ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά – να διαχειριστούν τον όγκο της δουλειάς, αυξάνει την αγοραστική περίοδο, κι έτσι τονώνεται το εμπόριο· βολεύει και τους καταναλωτές που, σε περιόδους κρίσης, μπορούν να προγραμματίσουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τα έξοδά τους, καλλιεργείται και στα σόσιαλ μίντια όπου ήδη γλιστράς στα μελομακάρονα και σκοντάφτεις στα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και μην ακούσω αηδίες περί εμπορευματοποίησης της γιορτής. Η κατανάλωση δημιουργεί ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα επηρεάζει την ψυχολογία μας.

Κι αν έτσι περιφέρουμε την οριζόντια εθνική μας κατάθλιψη, καμουφλάροντάς την απλώς με χριστουγεννιάτικα στολίδια; Ε, και; Γιατί είναι κακό αυτό; Εξάλλου, στη συλλογική μας συνείδηση, τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι πάντα έρχονται. Από την επόμενη κιόλας μέρα που τελειώνουν. Κάτι ξέρει ο Χρήστος Χωμενίδης που δεν ξεστολίζει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δένδρο.