Ο 40χρονος Γερμανός τερματοφύλακας γνωστοποίησε πως θα κρεμάσει τα γάντια του το καλοκαίρι του 2027, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία καριέρα

Την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου αποκάλυψε ο Μάνουελ Νόιερ, βάζοντας ουσιαστικά αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές διαδρομές στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο 40χρονος γκολκίπερ έκανε γνωστή την πρόθεσή του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σύνδεσμο φιλάθλων της Μπάγερν Μονάχου, επισημαίνοντας πως το προσεχές καλοκαίρι του 2027 θα αποτελέσει το τέλος της καριέρας του.

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«Υποθέτω ότι η θητεία μου εδώ θα φτάσει στο τέλος της αυτό το καλοκαίρι. Προς το παρόν, προσπαθώ απλώς να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει.

Ήμουν ήδη κατά 85% έτοιμος να αποσυρθώ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά επικρατεί εξαιρετική ατμόσφαιρα στην Μπάγερν, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω» δήλωσε ο Νόιερ στο Sky Sport της Γερμανίας.

Το συμβόλαιο του έμπειρου τερματοφύλακα με τους Βαυαρούς ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανανέωσή του.

Την ίδια στιγμή, ο Γιόνας Ούρμπιγκ προορίζεται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα της Μπάγερν, μετά την αποχώρηση του Νόιερ.

Ο Γερμανός έχει καταγράψει 607 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, με την οποία πανηγύρισε δύο κατακτήσεις Champions League, 13 πρωταθλήματα Γερμανίας και επτά Κύπελλα.

Στη σπουδαία συλλογή των τίτλων του προστίθεται και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με την εθνική Γερμανίας, με την οποία μέτρησε συνολικά 128 συμμετοχές.