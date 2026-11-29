Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, με την Έβερτον και τη Λίβερπουλ να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Ο Σομποσλάι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 5′, όμως το αυτογκόλ του Φρίμπονγκ στο 25′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

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Η ισοπαλία δεν εξυπηρέτησε ουσιαστικά καμία από τις δύο ομάδες. Η Έβερτον έφτασε τους 17 βαθμούς και παρέμεινε στην όγδοη θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από την άλλη, η Λίβερπουλ ανέβηκε στους 22 βαθμούς, βρίσκεται στην τέταρτη θέση και δεν κατάφερε να μειώσει την απόσταση από την κορυφή, ενόψει και της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Προβάδισμα για τη Λίβερπουλ, απάντηση με αυτογκόλ

Οι «κόκκινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Φλόριαν Βιρτς τροφοδότησε τον Σομποσλάι, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Έβερτον είχε ήδη δείξει τις επιθετικές διαθέσεις της, με τον Τζέιμς Γκάρνερ να απειλεί στο 3′ και στο 11′.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 25′, όταν έπειτα από στατική φάση ο Φρίμπονγκ έστειλε άθελά του την μπάλα στην εστία της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-1.

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Ο Γκάρνερ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της Λίβερπουλ, ενώ στο 36′ ο Ίσακ έχασε σημαντική ευκαιρία να δώσει ξανά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ο Σουηδός δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, έπειτα από σέντρα του Φρίμπονγκ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Οι ευκαιρίες δεν έφεραν νικητή

Στο δεύτερο μέρος η Έβερτον απείλησε πρώτη, με τον Ντιούσμπερι-Χολ να επιχειρεί δυνατό σουτ στο 64′. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βιρτς δοκίμασε να απαντήσει για τη Λίβερπουλ, χωρίς όμως να δυσκολέψει τον Πίκφορντ.

Στο 72′ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ, όταν η προσπάθεια του Ντιούσμπερι-Χολ σταμάτησε στον συμπαίκτη του, Μπάρι, ενώ στη συνέχεια το σουτ του τελευταίου κόντραρε στον Φαν Ντάικ και κατέληξε κόρνερ.

Η Λίβερπουλ πίεσε περισσότερο στο τελευταίο τέταρτο, αναζητώντας το γκολ της νίκης.

Στο 79′ ο Πίκφορντ πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση, προλαβαίνοντας τον Αραούχο μετά από εκτέλεση κόρνερ.

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Έξι λεπτά αργότερα, ο Ίσακ προσπάθησε με κεφαλιά να βρει τον Αραούχο, όμως η άμυνα της Έβερτον απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιαν, Κιν, Μπράνθγουεϊτ, Μικολένκο, Χάκνεϊ (73′ Άρμστρονγκ), Γκάρνερ, Ντίμπλινγκ (74′ Τζορτζ), Γκρίλις, Ντιούσμπερι-Χολ, Μπαρί (90’+3′ Ρολ)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φρίμπονγκ (74′ Μουνιός), Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Σόμποζλαϊ, Μακ Άλιστερ, Μπαρκολά (74′ Αραούχο), Ενγκουμόα (59′ Νιόνι), Βιρτς (89′ Κούμας), Ίσακ