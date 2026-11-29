Η Καίτη Γαρμπή μιλά για τον λιθοβολισμό που δέχτηκε και την απομόνωση στο σπίτι μετά την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε μια κατάθεση ψυχής για όσα έγιναν μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε την Κυριακή η Καίτη Γαρμπή. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βίωσε, όταν μια φράση της σε συναυλία του Αντώνη Ρέμου παρερμηνεύτηκε ως ειρωνεία προς τον εκλιπόντα συνάδελφό της, οδηγώντας την μεταξύ άλλων και σε ακύρωση εμφανίσεων.

Η παρεξήγηση που έλαβε τεράστιες διαστάσεις ξεκίνησε όταν η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Αντώνη Ρέμου και απευθύνθηκε σε εκείνον με τη φράση «είσαι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας».

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Η έκφραση αυτή, αν και αποτελεί ένα κλασικό κλισέ που η ίδια χρησιμοποιεί με ενθουσιασμό εδώ και χρόνια για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, συνδέθηκε αμέσως από το κοινό με το εμβληματικό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή μόλις λίγες ημέρες πριν.

Η αντίδραση μερίδας του κοινού υπήρξε εξαιρετικά σκληρή. «Μία που το είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν κάποιοι. Τα έχασα. Δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα!», εξομολογήθηκε. Όπως εξήγησε, έπεσε σε μια τραγική «χρονική παγίδα» χωρίς να έχει την παραμικρή πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη του αγαπημένου της συναδέλφου, την ώρα μάλιστα που εκείνος δεν είχε ακόμη οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία.

Απομόνωση στο σπίτι

Η πίεση και η δημόσια κατακραυγή αποδείχθηκαν δυσβάσταχτες για την Καίτη Γαρμπή, η οποία είδε την καθημερινότητά της να ανατρέπεται δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αποκάλυψε, ο φόβος και η βαθιά θλίψη την ανάγκασαν να κλειστεί στο σπίτι της, να απομονωθεί από τον κοινωνικό της περίγυρο και να προχωρήσει στην ακύρωση προγραμματισμένων εμφανίσεων.

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Η ίδια ένιωσε ότι ολόκληρη η κοινωνία είχε στραφεί εναντίον της για κάτι που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της. «Με ξέρουν εκεί έξω 40 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να είμαι τόσο μικρόψυχη και να ειρωνευτώ τον τεράστιο Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που είχε φύγει;», διερωτήθηκε φανερά πληγωμένη. Η τραγουδίστρια δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλα αυτά που μου χρέωσαν δεν ήμουν εγώ. Αυτό που νόμιζαν ότι βγήκε από το στόμα μου δεν βγήκε ποτέ από την ψυχή μου».

Η αλήθεια για τη σχέση τους

Θέλοντας να αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια, η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως οι σχέσεις της με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν πάντοτε εξαιρετικές. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχαν κάνει σοβαρές συζητήσεις για τη δημιουργία ενός κοινού δίσκου, μια συνεργασία που τελικά δεν προχώρησε λόγω επαγγελματικών συγκυριών.

Ο βαθύς σεβασμός της προς τον εκλιπόντα ήταν τέτοιος που την οδήγησε μάλιστα στο να καθυστερήσει την κυκλοφορία του δικού της νέου δίσκου. Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε συνειδητά να μεταθέσει την κυκλοφορία της νέας της δουλειάς για μετά την τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εκτίμηση και τον σεβασμό της προς τη μνήμη του και την οικογένειά του.

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Νέα αρχή

Παρά την επώδυνη περιπέτεια που τη σημάδεψε, η Καίτη Γαρμπή επιχειρεί τώρα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, επιστρέφοντας εκεί όπου ανήκει: στη σκηνή και στη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό της.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή (27/11) στο νυχτερινό κέντρο «Anodos», όπου ενώνει τις δυνάμεις της με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμμο. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει πίσω της την άδικη παρεξήγηση, έχοντας ξεκαθαρίσει πλέον με τον πιο έντιμο τρόπο τη θέση της απέναντι σε ένα θέμα που τη στιγμάτισε βαθιά.