Η προετοιμασία του πιάτου απαιτεί το αργό μαγείρεμα του κρέατος για περίπου 1 ώρα με 1 ώρα και 30 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, προτού προστεθούν τα φρούτα και οι καρποί στη σάλτσα

Ένα από τα πιάτα που ταιριάζουν απόλυτα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι το χοιρινό με δαμάσκηνα και κάστανα. Το τρυφερό κρέας, η γλυκιά γεύση των αποξηραμένων φρούτων, τα κάστανα και τα αρώματα από κανέλα και κρασί συνθέτουν ένα πλούσιο, γιορτινό φαγητό, που μπορεί να γίνει το επίκεντρο του τραπεζιού.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα περίπλοκη προετοιμασία, ενώ η σάλτσα του δένει ιδανικά με πουρέ πατάτας, ρύζι ή πατάτες φούρνου.

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Υλικά

1,5 κιλό χοιρινό (λαιμός ή μπούτι), κομμένο σε μερίδες

200 γρ. αποξηραμένα δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι

200 γρ. βρασμένα και καθαρισμένα κάστανα

2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1 ποτήρι κόκκινο κρασί

2 κουταλιές της σούπας μέλι

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 ξυλάκι κανέλας

1 φύλλο δάφνης

Λίγο μπαχάρι (προαιρετικά)

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Ροδίζουμε το κρέας: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το χοιρινό σε δόσεις, μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Το αποσύρουμε προσωρινά σε ένα πιάτο. Σοτάρουμε τα λαχανικά: Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για ακόμη ένα λεπτό. Σβήνουμε με κρασί: Επαναφέρουμε το κρέας στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κόκκινο κρασί. Αφήνουμε για λίγα λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τα αρώματα: Ρίχνουμε το μέλι, την κανέλα, τη δάφνη, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό, ώστε να υπάρχει αρκετό υγρό για το μαγείρεμα. Αφήνουμε το κρέας να μαλακώσει: Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1 ώρα με 1 ώρα και 30 λεπτά, μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και τα κάστανα: Περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ρίχνουμε τα δαμάσκηνα και τα κάστανα, ανακατεύοντας προσεκτικά, ώστε να μη διαλυθούν. Δένουμε τη σάλτσα: Αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί μέχρι να δέσει η σάλτσα και να συνδυαστούν τα αρώματα. Αν χρειάζεται, αφαιρούμε το καπάκι τα τελευταία λεπτά για να συμπυκνωθεί περισσότερο.

Το χοιρινό με δαμάσκηνα και κάστανα σερβίρεται ζεστό, με τη σάλτσα του και συνοδεία πουρέ πατάτας, ρύζι ή ψητές πατάτες. Ένα πιάτο με γλυκόξινες γεύσεις και πλούσια αρώματα, που δίνει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μια ξεχωριστή, γιορτινή πινελιά.