Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη των διαστημικών κέντρων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει την παρατήρηση αμυδρών αντικειμένων όπως απομακρυσμένων γαλαξιών

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO) εκφράζει έντονο προβληματισμό σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στην αστρονομική έρευνα και την εικόνα του νυχτερινού ουρανού η έγκριση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για τη δημιουργία αστερισμού έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων από τη SpaceX, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κέντρα διαχείρισης δεδομένων στο διάστημα.

Προκλήσεις για την παρατήρηση

«Το εγκεκριμένο σχέδιο δεν θα έχει μόνο σοβαρές επιπτώσεις για την Αστρονομία, αλλά θα αλλάξει ριζικά και τον νυχτερινό ουρανό για όλους τους κατοίκους του πλανήτη», επισήμανε ο γενικός διευθυντής του ESO, Αντρέας Κάουφερ. Ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση αυτή επιβάλλει τη θέσπιση διεθνών μηχανισμών αξιολόγησης για δραστηριότητες που επηρεάζουν ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό, υπερβαίνοντας τα εθνικά πλαίσια.

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Όπως προκύπτει από τεχνική μελέτη του ESO που δημοσιεύτηκε φέτος, η ανάπτυξη μεγάλων και λαμπερών δορυφορικών συστημάτων θα δημιουργήσει δυσκολίες. Οι δορυφόροι προβλέπεται να εμφανίζονται ως φωτεινά ίχνη στα τηλεσκόπια, εμποδίζοντας την παρατήρηση αμυδρών αντικειμένων, όπως απομακρυσμένων γαλαξιών, εξωπλανητών και αστεροειδών που πιθανότατα απειλούν τη Γη.

Πέρα από την οπτική παρατήρηση

Κατά το ESO, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στην οπτική Αστρονομία. Ο τεράστιος αριθμός δορυφόρων ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές στη ραδιοαστρονομία, ενώ οι διαδικασίες εκτόξευσης και επανεισόδου στην ατμόσφαιρα εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παράλληλα, η αυξημένη δραστηριότητα σε τροχιά ενέχει κινδύνους συγκρούσεων και αλυσιδωτών αντιδράσεων.

Η FCC ανακοίνωσε την έγκριση των διαστημικών κέντρων δεδομένων που θα επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει σταδιακή υλοποίηση: η SpaceX υποχρεούται να ξεκινήσει την ανάπτυξη έως τον Νοέμβριο του 2033, έχοντας θέσει σε λειτουργία το 10% των εγκεκριμένων μονάδων έως το 2035.