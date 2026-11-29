Ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή του απάντησε στη θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τις καταγγγελίες.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή (29/11), απαντώντας στην τοποθέτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τις καταγγελίες των «πράσινων».

Η αντιπαράθεση των δύο ομάδων συνεχίζεται με εκατέρωθεν ανακοινώσεις.

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Αρχικά, ο Ολυμπιακός αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, επισημαίνοντας πως καμία από αυτές δεν αφορά αναμέτρηση μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η απάντηση του «τριφυλλιού» ήρθε λίγο αργότερα, με την ΚΑΕ να υποστηρίζει πως και ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε καταγγελίες τόσο κατά του Παναθηναϊκού όσο και κατά του ιδιοκτήτη του, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» αναφέρθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στο πρόστιμο που του επιβλήθηκε για όσα συνέβησαν στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη… καταγγελίες.



Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να… διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.



Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης.



Τέλος η ανοχή μας.



Υ.Γ. Καταδίκες να μετράτε…»