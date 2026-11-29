Ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΚΕΔ επέλεξε τον Έλληνα ρέφερι για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς το αποτέλεσμά του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Στο VAR θα βρίσκονται οι Ολλανδοί Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς, οι οποίοι έχουν οριστεί και για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (29/11, 21:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο ορισμός του Φωτιά έχει και ιστορική διάσταση, καθώς η τελευταία φορά που Έλληνας διαιτητής είχε σφυρίξει ντέρμπι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» ήταν στις 5 Ιουλίου 2020, με τον Γιώργο Κομίνη να βρίσκεται τότε στη θέση του ρέφερι.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ (2/12, 19:00): Ντάουλας

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR(2/12, 19:00): Κατσικογιάννης

ΟΦΗ – Βόλος (2/12, 19:00): Φίτσας

Άρης – Πανσερραϊκός (2/12, 19:00): Κατόπης

Ατρόμητος – Νέστος (2/12, 19:00): Μέγας

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (2/12, 19:00): Ματσούκας

Νίκη Βόλου – Μαρκό (2/12, 19:00): Κούκουλας