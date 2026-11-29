Ζωτικές γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας η ελληνική διασπορά στην Αλβανία και η αλβανική στην Ελλάδα κατά την Αλβανή πρέσβειρα - Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης και η προοπτική του 2030

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της δεξίωσης που παρέθεσε η πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, για τον εορτασμό των 114 ετών Ανεξαρτησίας της γειτονικής χώρας που συμπληρώθηκαν χθες (28/11) και των 82 ετών από την ημέρα της Απελευθέρωσης που συμπληρώθηκαν σήμερα (29/11).

Κατά την ομιλία της, η πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊνταράγκα επεσήμανε μεταξύ άλλων πως φέτος είναι η 55η επέτειος από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Αθήνας – Τιράνων, τονίζοντας ταυτόχρονα τις κοινές αξίες επί των οποίων θεμελιώνεται η διμερής σχέση, με ειδική αναφορά στους δύο λαούς που αποτελούν ζωτική γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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«Φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Ωστόσο, η φιλία μεταξύ των λαών μας ανάγεται σε αιώνες πριν και ανέκαθεν αποτελούσε κάτι πολύ περισσότερο από διπλωματία», σημείωσε η ίδια, επισημαίνοντας πως οι διμερείς σχέσεις θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη, τη στρατηγική εταιρική σχέση, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και τους ανθρώπινους δεσμούς.

«Στο επίκεντρο αυτής της σχέσης θα βρίσκονται πάντα οι άνθρωποί μας. Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και η δυναμική αλβανική διασπορά στην Ελλάδα παραμένουν ζωτικές γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας. Εμπνευσμένοι από το όραμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα για την αναβάθμιση των σχέσεων Αλβανίας-Ελλάδας σε ένα νέο ιστορικό επίπεδο, εργαστήκαμε με αποφασιστικότητα για να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα. Η συνεργασία μας έχει ενισχυθεί μέσω επισκέψεων υψηλού επιπέδου, διμερών συμφωνιών και στενότερων αμυντικών δεσμών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι οικονομικές σχέσεις έχουν επίσης ενδυναμωθεί, με την Ελλάδα να κατατάσσεται ως ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας», ανέφερε η Αλβανίδα πρέσβειρα.

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Πλήρης ένταξη έως το 2030

Κατά την παρέμβασή της, κυρίαρχο ήταν το μήνυμα της φιλοδοξίας των Τιράνων για πλήρη ένταξη στην ΕΕ έως το 2030, με την Ελλάδα να έχει αναλάβει επίσημη πρωτοβουλία στήριξης των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η στρατηγική ευρωπαϊκή επιλογή για διεύρυνση επιτυχώς και όσο το δυνατόν συντομότερα, χωρίς εκπτώσεις στα ενταξιακά κριτήρια.

«Το 2026 αποτελεί άλλη μια σημαντική χρονιά για την Αλβανία. Η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο στάδιο της ενσωμάτωσης στην ΕΕ, με έμφαση σε απτά αποτελέσματα, μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερους θεσμούς. Η φιλοδοξία μας παραμένει σαφής: να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης έως το 2027 και να επιτύχουμε την πλήρη ένταξη στην ΕΕ έως το 2030», ανέφερε η Λουέλα Χαϊνταράγκα, απευθύνοντας ειδικές ευχαριστίες στην Ελλάδα ενόψει και της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, διάστημα κατά το οποίο ο υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας, Φερίτ Χότζα, ευελπιστεί, όπως δήλωσε στα «ΝΕΑ», να έχει ολοκληρώσει η χώρα του πλήρως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις:

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«Ευχαριστούμε θερμά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τη συνεχή στήριξή τους, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, της οποίας τη δέσμευση στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας εκτιμούμε βαθύτατα ιδίως ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027».

Προσβλέποντας στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και σκιαγραφώντας την ελληνοαλβανική σχέση ως μια φιλία που ξεπερνά τη διπλωματία, η Αλβανίδα πρεσβευτής ανέτρεξε στην πενταετή της θητεία και στα όσα έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Αναλογιζόμενη την πενταετή θητεία μου, αισθάνομαι προσωπικά προνομιούχος που έγινα μάρτυρας της σημαντικής ανάπτυξης της εταιρικής μας σχέσης. Η υπηρεσία στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο επαγγελματική τιμή, αλλά και ένα κεφάλαιο της ζωής μου με βαθύ νόημα. Ως πρέσβειρα της Αλβανίας στην Κύπρο, την Αρμενία και την Τυνησία, παραμένω εξίσου αφοσιωμένη στην ενίσχυση καθεμιάς από αυτές τις πολύτιμες συνεργασίες. Αυτά τα πέντε χρόνια χαρακτηρίστηκαν από κοινές προσπάθειες, σημαντικά επιτεύγματα και διαρκείς φιλίες», ανέφερε η ίδια, εκφράζοντας την ειλικρινή της εκτίμηση σε όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

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Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης

Στη δεξίωση που παρέθεσε η πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα με αφορμή τις δύο εθνικές επετείους της γειτονικής χώρας, την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ από το υπουργείο Εξωτερικών την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Απευθύνοντας ευχές στην Αλβανία για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία, η υπουργός επεσήμανε πως η φιλία των δύο λαών λειτουργεί ως ένα διαρκές παράδειγμα για το πώς γειτονικές χώρες μπορούν να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον μαζί.

Χοροί στο Σύνταγμα – Επεισόδια στα Τίρανα

Ο φετινός εορτασμός για τα 114 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αλβανίας σημαδεύτηκε, ωστόσο, από νέο γύρο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στα Τίρανα, με βίαια επεισόδια και δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, η αλβανική διασπορά συγκεντρωνόταν στην ελληνική πρωτεύουσα, στην πλατεία Συντάγματος για να τιμήσει την εθνική της επέτειο, με κοκκινόμαυρες σημαίες και κυκλικούς χορούς, υπό τον ήχο σύγχρονων και παραδοσιακών μουσικών.