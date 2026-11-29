Οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές στη χώρα ανέρχονται στα 18.772 ευρώ, ενώ οι περισσότεροι από όσους συναντήθηκαν ανεβάζουν τον πήχη για οικονομική άνεση στα τουλάχιστον 1.500 ευρώ τον μήνα

Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες: η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη των μισθών. Με πόσα χρήματα, όμως, μπορεί κανείς σήμερα να βγάλει τον μήνα;

Ο μήνας έχει 30 ημέρες, όμως για αρκετούς ο μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τις 20. Ενοίκιο, λογαριασμοί και σούπερ μάρκετ απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους.

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Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνοι που δηλώνουν ότι καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον μισθό που λαμβάνουν. Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 κατατάσσουν την Ελλάδα στην προτελευταία θέση των μισθών. Οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές ανέρχονται στα 18.772 ευρώ, έναντι 41.464 ευρώ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Όσα βγάζει κατά μέσο όρο ένας εργαζόμενος στη Γερμανία σε έναν χρόνο, ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα χρειάζεται τρία χρόνια για να τα συγκεντρώσει. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και το κόστος ζωής, η Ελλάδα πέφτει στην τελευταία θέση.

Ποιος είναι, όμως, ο μισθός που θα επέτρεπε στους εργαζόμενους να ζουν με μεγαλύτερη οικονομική άνεση; Οι περισσότεροι από όσους συναντήσαμε ανεβάζουν τον πήχη στα τουλάχιστον 1.500 ευρώ τον μήνα.

«Προσπαθούμε να ζεσταθούμε με κουβέρτες»

Μπορεί οι αντοχές κάθε νοικοκυριού να είναι διαφορετικές, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει ουραγός στους μισθούς στην Ευρώπη. Ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός στη χώρα μας δεν ξεπερνά τις 18.772 ευρώ, όταν στην Πορτογαλία ξεπερνά τις 26.000, στην Ισπανία τις 35.000, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει τις 41.500 ευρώ.

Το στοίχημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων, αλλά και τι μπορούν να αγοράσουν με αυτά.