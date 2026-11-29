Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, έως τις 15:30 το ύψος βροχής στη Μαλακάσα έφτασε τα 105 χιλιοστά

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (29/11) σε περιοχές της Αττικής, με τη Μαλακάσα να βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, έως τις 15:30 το ύψος βροχής στη Μαλακάσα έφτασε τα 105 χιλιοστά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επίσης, ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία μετατράπηκε σε ορμητικό «ποτάμι» από λασπόνερα το μεσημέρι της Κυριακής (29/11), εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Τα διερχόμενα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες αναγκάζονταν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και η χωρική κατανομή τους στην Αττική αποτυπώνονται στον σχετικό χάρτη.

Το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α. α. 10/2026, επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και λαμβάνει την ονομασία «ΑΡΓΟΣ».



Πιο συγκεκριμένα:



1. Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).



2. Την Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).