Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μηχανήματα του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος που οδηγεί στο καταφύγιο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 20 εκδρομέων βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, καθώς η έντονη χιονόπτωση, που ξεπέρασε τα 40 εκατοστά, και ο παγετός απέκλεισαν την πρόσβαση στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, όπου είχαν διανυκτερεύσει.

Οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στο καταφύγιο με τα ιδιωτικά τους οχήματα, όπου και διανυκτέρευσαν. Ωστόσο, η χιονόπτωση που συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν περισσότερα από 40 εκατοστά χιονιού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιστρέψουν με τα αυτοκίνητά τους.

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Σύμφωνα με το Sierrafm, οι εγκλωβισμένοι επικοινώνησαν με το 112, ζητώντας βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Ο παγετός δυσχεραίνει την επιχείρηση

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μηχανήματα του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος που οδηγεί στο καταφύγιο.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Βοΐου Βασίλης Ώττας, τα δημοτικά μηχανήματα κατάφεραν να απομακρύνουν σημαντική ποσότητα χιονιού, μειώνοντας το ύψος του στο οδόστρωμα από περισσότερα από 40 εκατοστά σε περίπου 10 εκατοστά. Ωστόσο, ο δρόμος εξακολουθεί να είναι παγωμένος και ιδιαίτερα ολισθηρός, γεγονός που εμποδίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Τα πυροσβεστικά οχήματα κατάφεραν να προσεγγίσουν έως την κόκκινη μπάρα που βρίσκεται στη διαδρομή προς το καταφύγιο, χωρίς να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Βοΐου απέστειλε και γκρέιντερ, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου και να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες, καθώς η χιονόπτωση συνεχίζεται και οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν τον παγετό στο οδόστρωμα.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί να επιχειρούν να προσεγγίσουν το καταφύγιο και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους εκδρομείς.