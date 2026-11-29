Περισσότερα από 30.000 φυσικά έλατα εκτιμάται πως υλοτομήθηκαν φέτος στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, με μέρος της παραγωγής να εξάγεται σε Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία

Από το περασμένο Σάββατο (28/11), τα χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο της νότιας πύλης της ΔΕΘ, πλήθος κόσμου σπεύδει στους παραγωγούς προκειμένου να προμηθευτεί το δέντρο που θα τοποθετήσει στον εορταστικό διάκοσμο του σπιτιού του.

EUROKINISSI/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η παραγωγή και οι εξαγωγές

Για την τρέχουσα περίοδο, εκτιμάται πως στον Ταξιάρχη υλοτομήθηκαν περισσότερα από 30.000 φυσικά έλατα. Ένα μέρος της παραγωγής αυτής προορίζεται για εξαγωγές, με τα δέντρα να μεταφέρονται στην Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Όσον αφορά το κόστος, οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το μέγεθος, ξεκινώντας από τα 50-60 ευρώ και φτάνοντας έως τα 120 ευρώ, καλύπτοντας κάθε οικονομική δυνατότητα.

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Στον Ταξιάρχη απασχολούνται συνολικά 100 ελατοπαραγωγοί, οι οποίοι μεριμνούν για την αναδάσωση, φυτεύοντας δύο με τρία νέα δέντρα για κάθε ένα που κόβεται.

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