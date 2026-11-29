Περισσότερες από 60 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί χάρη στον εμβολιασμό από το 2000 – Προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες

Στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ υποχώρησαν οι θάνατοι από ιλαρά παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την καθοριστική συμβολή των εμβολίων στην αντιμετώπιση μιας από τις πλέον μεταδοτικές λοιμώδεις ασθένειες. Ωστόσο, η υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε αρκετές χώρες και οι μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας απειλούν να ανατρέψουν την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που δημοσιοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, περίπου 72.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ιλαρά το 2025, αριθμός μειωμένος κατά 91% σε σύγκριση με το 2000. Συνολικά, εκτιμάται ότι ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας έχει αποτρέψει περισσότερους από 60 εκατομμύρια θανάτους τα τελευταία 25 χρόνια.

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«Οι θάνατοι από ιλαρά δεν ήταν ποτέ λιγότεροι, χάρη στην εξαιρετική ικανότητα των εμβολίων να σώζουν ζωές. Όμως η ιλαρά δεν συγχωρεί τον εφησυχασμό», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επισημαίνοντας ότι χώρες οι οποίες είχαν εξαλείψει την ασθένεια χάνουν πλέον αυτό το καθεστώς.

Παρά τη σημαντική μείωση της θνησιμότητας, σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι προσβλήθηκαν από ιλαρά το 2025. Περίπου τα μισά περιστατικά καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην αμερικανική ήπειρο, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων έχει οκταπλασιαστεί σε σχέση με το 2000, φθάνοντας τις 73.000 το 2025.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 84% των παιδιών έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και μόλις το 77% τη δεύτερη. Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, αποκρύπτοντας, ωστόσο, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών και κοινωνικών ομάδων.

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Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, παρά το γεγονός ότι η συνολική κάλυψη με την πρώτη δόση διατηρήθηκε στο 92%, αρκετές χώρες κατέγραψαν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αντίστοιχα, στην αμερικανική ήπειρο η εμβολιαστική κάλυψη έχει υποχωρήσει από τα επίπεδα άνω του 90% που καταγράφονταν πριν από την πανδημία της COVID-19.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών. Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος μόλις το 69% των παιδιών έχει λάβει την πρώτη δόση και το 57% τη δεύτερη, έναντι 93% και 91% αντίστοιχα στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές ή σε χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις, όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας είναι περιορισμένη.

Συνολικά, περισσότερα από 29 εκατομμύρια παιδιά παρέμειναν ανεμβολίαστα ή δεν ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο εμβολιασμό τους το 2025. Την ίδια χρονιά, 59 χώρες αντιμετώπισαν μεγάλες ή ιδιαίτερα σοβαρές επιδημικές εξάρσεις ιλαράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επτά χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ έντεκα εξάρσεις σημειώθηκαν σε κράτη στα οποία η ασθένεια είχε προηγουμένως εξαλειφθεί.

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Ο ΠΟΥ υπενθυμίζει ότι η ιλαρά δεν αποτελεί μια ακίνδυνη παιδική ασθένεια. Ακόμη και σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας και καλύτερες συνθήκες διατροφής, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, τύφλωση και εγκεφαλίτιδα, με ενδεχόμενες μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

Μέχρι το τέλος του 2025, συνολικά 95 χώρες είχαν πιστοποιηθεί ότι είχαν επιτύχει ή διατηρήσει την εξάλειψη της ιλαράς. Η επανεμφάνιση της ασθένειας, ωστόσο, καταδεικνύει πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η επιτυχία χωρίς υψηλά επίπεδα εμβολιασμού, αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση και συνεχή ενημέρωση του πληθυσμού.

Το παράδοξο της σημερινής εποχής είναι ότι η ανθρωπότητα διαθέτει ένα αποτελεσματικό μέσο πρόληψης μιας δυνητικά θανατηφόρας ασθένειας, αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την καθολική πρόσβαση σε αυτό. Η μάχη κατά της ιλαράς δεν αποτελεί πλέον μόνο επιστημονική πρόκληση, αλλά και ζήτημα κοινωνικής ισότητας, εμπιστοσύνης στους θεσμούς και αποτελεσματικότητας των συστημάτων δημόσιας υγείας.