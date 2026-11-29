Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για τις καταγγελίες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός κατά των ερυθρόλευκων και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημερώνοντας πως οι πράσινοι έχουν κάνει συνολικά μέχρι σήμερα οκτώ καταγγελίες κατά των πρωταθλητών Ευρώπης και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι εξέδωσαν ανακοίνωση και τονίζουν ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει σε Euroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ μόνο τη φετινή σεζόν, ενώ στο κλείσιμο αναφέρει πως «πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε οκτώ (8) ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα οι καταγγελίες της ΚΑΕ ΠΑΟ κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Euroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ, κατά την τρέχουσα μόνο αγωνιστική περίοδο.

Καμία από αυτές δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται.