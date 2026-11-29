Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Γκάντι Άιζενκοτ επισήμανε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα μέλη του μπλοκ του για να σχηματίσει συνασπισμό μαζί του

Οι σημερινές διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κεντρώο αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ ολοκληρώθηκαν χωρίς ανακοίνωση κυβερνητικής συμφωνίας που θα υπερνικούσε τις “βαθιές διαφορές” τους, παρά την υπαναχώρηση που έκανε την τελευταία στιγμή ο απερχόμενος πρωθυπουργός ο οποίος μάχεται για την πολιτική επιβίωσή του.

Η συνάντησή τους “διεξήχθη σε επίσημη ατμόσφαιρα, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να ξεπεράσουν τις βαθιές διαφορές που τις χωρίζουν”, ανέφεραν το Λικούντ του Νετανιάχου και το Γιασάρ του Άιζενκοτ σε μια ανακοίνωση, χωρίς να κάνουν λόγο για πρόοδο ούτε για νέα συνάντηση προς το παρόν.

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Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Άιζενκοτ επισήμανε στον Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα μέλη του μπλοκ του για να σχηματίσει συνασπισμό μαζί του, αλλά τον προσκάλεσε να ενωθεί μαζί τους αν το επιθυμεί. Σύμφωνα με αυτά τα ΜΜΕ, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών, μάλιστα, ακύρωσαν προγραμματισμένη συνάντησή τους.

Οι διαβουλεύσεις διεξήχθησαν την επομένη μιας απροσδόκητης προσφοράς εκ μέρους του Νετανιάχου, που δήλωσε έτοιμος να αφήσει τον Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την ηγεσία μιας κυβέρνησης εναλλαγής όπου οι δύο άνδρες θα κυβερνούσαν τη χώρα εκ περιτροπής.

Η απροσδόκητη μεταστροφή του Μπενιαμίν Νετανιιάχου, μερικές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 6ης Δεκεμβρίου που έλαβε ο Γκάντι Άιζενκοτ προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, σημειώνεται καθώς ο τελευταίος προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε διαβουλεύσεις με ένα υπερορθόδοξο κόμμα και έναν σχηματισμό Αράβων Ισραηλινών για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

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Ο Άιζενκοτ κατηγορεί συχνά τον αντίπαλό του ότι χρονοτριβεί με σκοπό την κατάρρευση των συνομιλιών. Με τον Νετανιάχου διαφωνούν σε σημαντικά θέματα, κυρίως όσον αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μια κρίσιμη δικαστική μεταρρύθμιση.

Χθες βράδυ, ο Νετανιάχου είπε πως θέλει να επιδείξει “υπευθυνότητα” “αποδεχόμενος ο Γκάντι Άιζενκοτ να ασκήσει πρώτος καθήκοντα πρωθυπουργού” σε μια κυβέρνηση εναλλαγής στην οποία θα έπαιρνε ακολούθως τη θέση του.

Λόγω του ισραηλινού αναλογικού εκλογικού συστήματος, κανένα κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, κάτι που αναγκάζει τους πολιτικούς σχηματισμούς να διαπραγματευθούν μερικές φορές πολύ επισφαλείς συμφωνίες προκειμένου να επιτύχουν κυβερνητική πλειοψηφία.

Η επιλογή μιας κυβέρνησης εναλλαγής, στην οποία οι δύο ηγέτες θα εναλλάσσονταν στον πρωθυπουργικό θώκο έπειτα από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, έχει ήδη εφαρμοστεί στο παρελθόν.

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσιάζει το σχήμα μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με εναλλαγή ως απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα του επέτρεπε να παραμείνει στην εξουσία και να μην γίνει ένας απλός πολίτης ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ δικάζεται για διαφθορά, ακόμη κι αν η δίκη του πήρε μια θετική στροφή την περασμένη εβδομάδα όταν οι δικαστές αμφισβήτησαν τη στερεότητα των βασικών στοιχείων του κατηγορητηρίου.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει λόγους να είναι προσεκτικός: ο μέντοράς του στην πολιτική, ο Μπένι Γκαντς, υπέστη τις συνέπειες μιας συμφωνίας εναλλαγής στην οποία κατέληξε το 2020-2021. Ο Νετανιάχου ηγήθηκε πρώτος της κυβέρνησης, η οποία κατέρρευσε προτού ο Γκαντς μπορέσει να τον διαδεχθεί.

Αν και αρκετοί πολιτικοί σύμμαχοι του Άιζενκοτ αντιτίθενται σε μια συμμαχία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, το κόμμα του οποίου είναι το μοναδικό μέλος του μπλοκ που δεν έχει ακόμη επισημοποιήσει ένα σύμφωνο συνασπισμού, κάλεσε να σχηματιστεί μαζί του μια “σιωνιστική” πλειοψηφία χωρίς τα αραβικά κόμματα ή τους υπερορθόδοξους πολιτικούς σχηματισμούς.

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Χθες βράδυ, ο ηγέτης του κόμματος των Αράβων Ισραηλινών Raam, ο Μανσούρ Αμπάς, χαρακτήρισε για πρώτη φορά, αν και έμμεσα, τη Χαμάς “τρομοκρατική” οργάνωση: ένας τρόπος να γίνει πιο αποδεκτός από τα κόμματα και τους ψηφοφόρους της εβραϊκής πλειοψηφίας.

Το στρατόπεδο του Άιζενκοτ διεξάγει επίσης διαπραγματεύσεις με το υπερορθόδοξο κόμμα JUT, κυρίως γύρω από το θέμα της εξαίρεσης από τη στρατιωτική θητεία για την υπερορθόδοξη κοινότητα.

Αν καταφέρει να οριστικοποιήσει συμφωνίες με αυτούς τους δύο σχηματισμούς, το στρατόπεδο του Άιζενκτ θα διαθέτει κυβερνητική πλειοψηφία, με 63 κοινοβουλευτικές έδρες σε σύνολο 120 της Κνεσέτ.

Αν η αρχική προθεσμία που έλαβε ο Άιζενκοτ προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση εκπνεύσει χωρίς συμφωνία στις 6 Δεκεμβρίου, μπορεί να ζητήσει παράταση δύο εβδομάδων από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.