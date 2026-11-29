Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει πει πως ένα ποσοστό συμμετοχής στο 75% και περισσότερο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία είχε φθάσει το 45,5% στις 2.00 μ.μ. τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, έναντι 40,5% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2023.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επιδιώκει την επανεκλογή του και προσπάθησε να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, έχει πει πως ένα ποσοστό συμμετοχής στο 75% και περισσότερο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία.

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Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) το οποίο μαζί με το ακροδεξιό Vox περνάει το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 66,6%. Το PP είχε κερδίσει τις περισσότερες ψήφους αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους Ισπανούς να προσέλθουν “μαζικά” στις κάλπες

“Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη” είπε, σε δήλωση προς τον Τύπο στα αγγλικά, ο Πέδρο Σάντσεθ, αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, καθώς πολλές σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις αναμένονται στην ΕΕ τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων στη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), στην Πολωνία και την Ιταλία (βουλευτικές εκλογές).

Κάλεσε τους Ισπανούς να κινητοποιηθούν “μαζικά” και να “στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα” απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξουσίας.

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Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του συντηρητικού Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, χωρίς ωστόσο απόλυτη πλειοψηφία, κάτι που θα μπορούσε να τον ωθήσει να αναζητήσει την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox προκειμένου να κυβερνήσει.

Από τις 10:00 ώρα Ελλάδας σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί καλούνται στις κάλπες και σε αρκετά εκλογικά τμήματα είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, 65 ετών, ζήτησε από τους Ισπανούς να “ψηφίσουν με μνήμη”, αναφερόμενος στα πολλά δικαστικά σκάνδαλα που αμαύρωσαν τη θητεία του 54χρονου Πέδρο Σάντσεθ.

Καθώς, έπειτα από οκτώ χρόνια ως επικεφαλής μιας από τις ελάχιστες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης που κυβερνάται από την αριστερά, ο νυν πρωθυπουργός έχει αποδυναμωθεί από υποθέσεις διαφθοράς που αγγίζουν τον περίγυρό του αλλά και από την κρίση στέγης, την ακρίβεια, ή ακόμη δύο μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο που συγκλόνισαν την Ισπανία.

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Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες ο σοσιαλιστής ηγέτης προέβαλε κατά την προεκλογική εκστρατεία την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο στην Ισπανία υπό την κυβέρνησή του, προειδοποιώντας για μια “οπισθοχώρηση” σε περίπτωση ανόδου της δεξιάς στην εξουσία.

Η μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική φέτος το καλοκαίρι και η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων διά θαλάσσης στα Κανάρια Νησιά έχουν θέσει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ ΦεΊχό ελπίζει να φθάσει εντέλει στο μέγαρο Μονκλόα καθώς, αν και κέρδισε τις εκλογές το 2023, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να κυβερνήσει.

Οι σοσιαλιστές, που ήρθαν δεύτεροι σε εκείνες τις εκλογές, κατάφεραν ως εκ τούτου να παραμείνουν στην εξουσία.

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Όμως, αυτή τη φορά, η αναμενόμενη άνοδος του Vox, που κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη απόρριψη των μεταναστών, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και να φέρει στον Φεϊχό τις ψήφους που του έλειψαν πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975, μια είσοδος της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση θα αποτελούσε σημείο καμπής στην ιστορία της Ισπανίας.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο ηγέτης του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ κάλεσε σε “μαζική συμμετοχή για να μην μετανιώσει κανείς αύριο”.

Στην Ισπανία, όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το κόμμα του τάσσεται υπέρ ριζικής αυστηροποίησης της πολιτικής για το μεταναστευτικό, της κατάργησης διαφόρων νόμων για την ισότητα και της επανασυγκέντρωσης των εξουσιών στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ προβάλλει αντίθετα τη συμβολή των μεταναστών στην ευημερία μιας χώρας με γηράσκοντα πληθυσμό.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες βραδινές ώρες.