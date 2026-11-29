Απρόσμενη τροπή πήρε συναυλία στην Ταϊλάνδη όταν ένας θεατής θώπευσε την τραγουδίστρια Ναμκένγκ Τιπαβάν (Namkhaeng Tippawan) πάνω στη σκηνή, με τους άνδρες της ασφάλειας να τον ακινητοποιούν ώστε η ίδια να του αποδώσει «άμεση δικαιοσύνη» μπροστά στο κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης της Ταϊλανδέζας τραγουδίστριας όταν ένας άνδρας από το κοινό φέρεται να τη θώπευσε ασελγώς ενώ εκείνη βρισκόταν στη σκηνή.

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A guy who groped Thai singer Namkhaeng Tippawan during her concert was detained by security so that she could deliver her own swift justice Good on her Writer: Ian https://t.co/qA3Eokere0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2026

Αντί να απομακρυνθεί άμεσα από τον χώρο χωρίς περαιτέρω αντίδραση, ο δράστης συγκρατήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας της συναυλίας, δίνοντας στην τραγουδίστρια τη δυνατότητα να τον αντιμετωπίσει η ίδια επί τόπου και να απαντήσει στην επίθεση. Στο βίντεο φαίνεται η καλλιτέχνις να τον κλωτσάει στο πρόσωπο με τη συνέχεια του επεισοδίου να είναι άγνωστη.