Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος της Μπαρτσελόνα, της Μάντσεστερ Σίτι και του Ολυμπιακού, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη μεγάλη κρίση της προπονητικής του σταδιοδρομίας στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα δεν αποτελεί απαραίτητα διαβατήριο για μια επιτυχημένη προπονητική καριέρα.

Ο Γιάγια Τουρέ, ένας από τους κορυφαίους αφρικανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του ως επικεφαλής προπονητής εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία.

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Ο 43χρονος Ιβοριανός ανέλαβε πριν από περίπου πέντε μήνες τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, την κυρίαρχη δύναμη του σλοβακικού ποδοσφαίρου, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το ξεκίνημά του υπήρξε εντυπωσιακό.

Στους πρώτους εννέα αγώνες του στον πάγκο της ομάδας κατέγραψε επτά νίκες και δύο ισοπαλίες, με 22 γκολ ενεργητικό και μόλις τέσσερα παθητικό.

Η Σλόβαν εμφάνιζε επιθετικές αρετές, αμυντική συνοχή και έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να συνεχίσει την εγχώρια κυριαρχία της.

Η συνέχεια, ωστόσο, υπήρξε εντελώς διαφορετική. Η αγωνιστική υποχώρηση της ομάδας την έχει φέρει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, σε απόσταση δέκα βαθμών από την κορυφή.

Για έναν σύλλογο που έχει κατακτήσει οκτώ διαδοχικά πρωταθλήματα, η συγκεκριμένη εικόνα συνιστά σημαντική ανατροπή των δεδομένων.

Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η παρουσία της στο Champions League, όπου η Σλόβαν παραμένει χωρίς βαθμό, έχοντας ηττηθεί σε όλες τις αναμετρήσεις της.

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Η πίεση προς τον Τουρέ αυξάνεται και το ενδεχόμενο πρόωρης ολοκλήρωσης της συνεργασίας του με τον σύλλογο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η περίπτωση του Ιβοριανού επαναφέρει ένα διαχρονικό ερώτημα του ποδοσφαίρου: γιατί ορισμένοι από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται τόσο πολύ να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στην προπονητική;

Ο Τουρέ υπήρξε ένας από τους πληρέστερους μέσους της γενιάς του.

Κατέκτησε το Champions League με την Μπαρτσελόνα, πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Μάντσεστερ Σίτι και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Πέρασε επίσης δύο φορές από τον Ολυμπιακό, ενώ αναδείχθηκε τέσσερις διαδοχικές χρονιές κορυφαίος αφρικανός ποδοσφαιριστής.

Η διαχείριση μιας ομάδας, όμως, απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο.

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Η διαχείριση των αποδυτηρίων, η επικοινωνία, η τακτική προσαρμοστικότητα και η αντιμετώπιση διαδοχικών αποτυχιών αποτελούν ξεχωριστές προκλήσεις.

Ο Γκάρι Νέβιλ, ένας από τους εμβληματικότερους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εγκατέλειψε ουσιαστικά την προπονητική μετά την αποτυχημένη θητεία του στη Βαλένθια το 2015-2016.

Αντίστοιχα, ο Τιερί Ανρί διαπίστωσε στη Μονακό πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απόσταση ανάμεσα στη δόξα του ποδοσφαιριστή και στην καθημερινότητα του προπονητή, αν και στη συνέχεια συνέχισε την προπονητική του διαδρομή.

Για τον Γιάγια Τουρέ, μια ενδεχόμενη απόλυση δεν θα σήμαινε υποχρεωτικά το τέλος της προπονητικής του σταδιοδρομίας.

Θα αποτελούσε, όμως, ένα σοβαρό πλήγμα στην προσπάθειά του να οικοδομήσει μια δεύτερη καριέρα αντάξια της πρώτης.

Το ποδόσφαιρο έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν αναγνωρίζει ισόβια προνόμια στους θρύλους του.

Στον πάγκο, τα μετάλλια, τα τρόπαια και οι προσωπικές διακρίσεις του παρελθόντος δεν προσφέρουν βαθμούς.

Και ο Γιάγια Τουρέ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις δυσκολότερες αλήθειες του αθλήματος που υπηρέτησε με τόση επιτυχία.