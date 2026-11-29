«Αυτό το βιβλίο δεν χρησιμεύει σε τίποτα» θα γράψει ο Μονταίνι για τα «Δοκίμια». Μακριά από ακαδημαϊκές φιλοδοξίες και θεολογικά δόγματα της εποχής του, αποκαλύπτει τη βαθύτερη φιλοσοφική του ριζοσπαστικότητα.

Η αναζήτηση μιας ακλόνητης βεβαιότητας υπήρξε ανέκαθεν η βαθύτερη επιθυμία της ανθρώπινης σκέψης. Η πνευματική γενναιότητα όμως κατοικεί στην αμφιβολία. Σε αυτό ακριβώς το τοπίο της αμφιβολίας, η επιστροφή στον Μισέλ ντε Μονταίνι και στα «Δοκίμια» αποτελεί μια βαθιά πράξη διανοητικής διαύγειας. Η μνημειώδης έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης είναι η πρώτη πλήρης μετάφραση στα ελληνικά δια χειρός Φίλιππου Δ. Δρακονταειδή.

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Στις σελίδες που διαβάζουμε ο ιστορικός αναβρασμός γεννά ένα φιλοσοφικό ερώτημα: πώς παραμένει κανείς σκεπτόμενος και ηθικά ακέραιος όταν ο κόσμος γύρω του καταρρέει;

Όταν ο θάνατος του στενού του φίλου Étienne de La Boétie (1563) και του πατέρα του (1568) συγκλονίζουν τον Μονταίνι, εκείνος αποσύρεται στα 38 του χρόνια στον Πύργο του, δημιουργώντας την προσωπική του βιβλιοθήκη. Ενάντια στις επιταγές της χριστιανικής θεολογίας του 16ου αιώνα —που έβλεπε την αναφορά στο «εγώ» ως ένδειξη ματαιοδοξίας — ο Μονταίνι τολμά να θέσει στο επίκεντρο το πιο προσωπικό ερώτημα: «ποιος είμαι εγώ;».

Στο επίκεντρο αυτής της αυτογνωσίας βρίσκεται η αναμέτρηση με το έσχατο όριο: τον θάνατο. Στο πρώτο βιβλίο των «Δοκιμίων», επηρεασμένος από τον Κικέρωνα και τον Σωκράτη, ο Μονταίνι υιοθετεί τη θέση: «φιλοσοφώ σημαίνει μαθαίνω να πεθαίνω». Ο άνθρωπος οφείλει να στοχάζεται διαρκώς το τέλος του.

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Ωστόσο, στην ωριμότητά του —ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «Περί φυσιονομίας»— η σκέψη του μετατοπίζεται ριζικά. Αφού βίωσε ο ίδιος μια οριακή εμπειρία σε ατύχημα με άλογο, συνειδητοποιεί ότι η υπερβολική προετοιμασία για τον θάνατο συχνά τυραννά την ψυχή περισσότερο από τον ίδιο τον πόνο. Παρατηρώντας τους απλούς ανθρώπους της υπαίθρου, καταλήγει στο ότι η φύση μας διδάσκει να σκεφτόμαστε τον θάνατο μόνο όταν έρθει η ώρα του.

Η γραφή του δεν ακολουθεί την ευθεία γραμμή ενός αποδείξιμου συλλογισμού. Μοιάζει περισσότερο με περιπλάνηση. Ξεκινά από ένα ασήμαντο περιστατικό —μια προσωπική συνήθεια, μια ανάμνηση, ένα απόφθεγμα — για να καταλήξει σε έναν απροσδόκητο υπαρξιακό στοχασμό. Αυτή η φαινομενική αταξία είναι στην πραγματικότητα η αντανάκλαση της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, η οποία ποτέ δεν μένει ακίνητη. Ο Γάλλος στοχαστής καταφέρνει να αποτυπώσει το ρευστό, άναρχο πέρασμα του χρόνου μέσα στη συνείδηση.

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Η Αναγέννηση, παρότι συχνά ταυτίζεται με την ανακάλυψη της αξίας του ανθρώπου και την άνθηση της γνώσης, κουβαλούσε ταυτόχρονα την ψευδαίσθηση ότι ο νους μπορεί να κυριαρχήσει πλήρως πάνω στη φύση και την Ιστορία. Ο Μονταίνι στέκεται κριτικά απέναντι σε αυτή την αλαζονεία. Αντιλαμβάνεται ότι η ανθρώπινη συνείδηση δεν είναι ένα αμετακίνητο βάθρο, αλλά ένα πεδίο σε διαρκή μετακίνηση — επηρεασμένο από το σώμα, τη μνήμη, το περιβάλλον, τις συγκυρίες και την ίδια τη φθορά του χρόνου.

Αντί να αναζητά την αλήθεια σε αφηρημένες αρχές μετατοπίζει το βλέμμα στον ίδιο τον άνθρωπο ως ατελές, θνητό και αντιφατικό ον. Η απομόνωση, η στροφή προς τον εαυτό δεν λειτουργούν στο έργο του ως φυγή από την κοινωνία, αλλά ως άσκηση πνευματικής αποστασιοποίησης. Μας καλεί να αναστοχαστούμε κόντρα στον εξωτερικό θορυβώδη κόσμο.

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Εδώ αναδύεται η ηθική διάσταση της φιλοσοφίας του. Όταν κανείς δέχεται ότι η γνώση είναι μερική και ότι ο άνθρωπος είναι ευάλωτος απέναντι στο πάθος, τον φόβο και την τύχη, γίνεται λιγότερο βέβαιος για την ανωτερότητά του. Η φιλία, η πολιτική ευθύνη, η στάση μπροστά στον πόνο και στον θάνατο παύουν να αντιμετωπίζονται ως θεωρητικά ζητήματα· γίνονται δοκιμασίες μέτρου και ανθρωπιάς.

Εξίσου ριζοσπαστική είναι η στάση του απέναντι στην πολιτική και την εξουσία της εποχής του. Ενώ οι σύγχρονοί του σφάζονταν στο όνομα αδιαπραγμάτευτων θρησκευτικών και ιδεολογικών δογμάτων, εκείνος διατηρούσε μια κριτική απόσταση από κάθε φανατισμό. Αντιλαμβανόταν ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές στην Ιστορία γεννιούνται από ανθρώπους που είναι απόλυτα βέβαιοι για το δίκιο τους. Η αμφιβολία δεν αποτελεί γι’ αυτόν ένδειξη αδυναμίας ή δειλίας, αλλά την ύψιστη μορφή ηθικής επαγρύπνησης και πολιτικής υπευθυνότητας.

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Μέσα στον απομονωμένο πύργο του, ο Μονταίνι δεν αναζητούσε την αποκοπή από την κοινωνία, αλλά την αποκάλυψη του κοινού παρονομαστή που συνδέει κάθε ανθρώπινο ον. Προτείνει μια βαθιά δημοκρατική και ταυτόχρονα παρηγορητική ιδέα: ότι οι αδυναμίες μας, οι φόβοι, οι εσωτερικές μας συγκρούσεις δεν μας απομονώνουν από τους άλλους. Η αυτογνωσία γίνεται δρόμος για την ειλικιρνή συνάντηση με τον Άλλο.

Τα «Δοκίμια» είναι ένα λυτρωτικό αναγνωστικό καταφύγιο. Τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να σκεφτεί αντί για εμάς, η επιστροφή στον Μονταίνι επαναφέρει επιτακτικά την ίδια τη λέξη της χρονιάς· ανθρώπινο. Υπενθυμίζοντας ότι η πιο ριζοσπαστική πράξη σήμερα είναι να παραμένουμε αυθεντικά, ατελώς ανθρώπινοι.