Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο επιβαίνοντες από όχημα στην Εκάλη, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία Άργος, με τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις να έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, ενώ δεν λείπουν οι πτώσεις δέντρων και οι ζημιές σε κτίρια.

Στην Εκάλη, λίγο μετά τις 15:00, η οδός Μυρτιάς μετατράπηκε σε «ποτάμι» από τη συσσώρευση των υδάτων. Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα σε λευκό αυτοκίνητο, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Μυρτιάς, καθώς η κατάσταση κρίθηκε επικίνδυνη για τους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, στην Κηφισιά καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Σε μία από τις περιπτώσεις, δέντρα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στο Κορωπί, όπου κατέρρευσε τμήμα κατοικίας. Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γ. Πρίφτη.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει την Αττική, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.